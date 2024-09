Migliora la visibilità, accelera il rilevamento delle minacce e mantieni la conformità con un log management conveniente

QRadar Log Insights offre prezzi trasparenti per facilitare la pianificazione (a partire da 2,67 USD per GB/giorno) e sconti basati sul volume. Inoltre offre opzioni flessibili per la conservazione dei dati in accordo alle regole di conformità e conveniente in termini di costo.