IBM QRadar Log Insights ti aiuta a ottenere una visibilità completa sulla tua impronta digitale in continua crescita. Progettata per rispondere alle esigenze di osservabilità e sicurezza, la nostra soluzione è caratterizzata da un processo semplificato di acquisizione dati, ricerche rapide e potenti funzioni di visualizzazione, ed è ottimizzata per svolgere attività di gestione della sicurezza dei dati di registro e log analysis, fornendo insight più rapidi. Inoltre, con la designazione "AWS Built-in", hai la certezza che QRadar Log Insights è stata verificata in modo indipendente da AWS. Questa verifica include elementi di configurazione automatizzati su domini cloud di base, per semplificare il processo di log management su cloud.

Estrai i dati e analizzali ovunque risiedano

Esegui più ricerche simultanee su sottoinsiemi di dati di log di grandi dimensioni in pochi secondi

Rileva, analizza e pianifica la risposta attraverso dashboard interattive e una piattaforma di log management