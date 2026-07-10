IBM Power S1112 è un server basato su processore Power11 di fascia entry-level, progettato per modernizzare i workload AIX, IBM i e Linux, estendendo al contempo un’elaborazione sicura, affidabile e AI-ready verso ambienti remoti, filiali e near-edge. Con sicurezza di livello enterprise, accelerazione AI integrata e dimensioni compatte, Power S1112 offre una base affidabile dove serve di più.