IT autonomo creato per l'era dell'AI
IBM Power S1112 è un server basato su processore Power11 di fascia entry-level, progettato per modernizzare i workload AIX, IBM i e Linux, estendendo al contempo un’elaborazione sicura, affidabile e AI-ready verso ambienti remoti, filiali e near-edge. Con sicurezza di livello enterprise, accelerazione AI integrata e dimensioni compatte, Power S1112 offre una base affidabile dove serve di più.
Workload critici protetti con crittografia quantistica integrata, virtualizzazione a livello firmware e affidabilità, disponibilità e manutenzione (RAS) di Power.
Implementa infrastrutture di livello aziendale in sedi con spazio limitato come filiali, negozi, stabilimenti e banche, con opzioni da rack o da scrivania per un’installazione flessibile.
Accelera l’inferenza AI all’edge utilizzando la tecnologia Matrix Math Acceleration (MMA) integrata sul chip, per ottenere insight locali sui dati con bassa latenza.
Funzionalità chiave
Prestazioni adeguate per workload entry mission-critical, mantenendo al contempo un percorso di upgrade chiaro.
Supporta applicazioni ad alta intensità di dati con memoria DDR5 DDIMM fino a 512 GB e storage NVMe fino a 12,8 TB, per offrire maggiore larghezza di banda, una migliore affidabilità e l'accesso rapido ai dati locali.
Protezione a livello di sistema con avvio sicuro, inventario crittografico e strumenti di crittografia basati su hardware.
Supporta gli ambienti IBM i al livello software P05 (fino a 4 core e 64 GB di memoria), utilizzando al contempo risorse di sistema aggiuntive per workload AIX, Linux e AI sullo stesso server.
Server correlati
IBM Power S1122, un server rack 2U, aumenta i workload mission-critical su un hybrid cloud con maggiore flessibilità, scalabilità e affidabilità.
IBM Power S1124, un server rack 4U, offre scalabilità, prestazioni e sicurezza migliorate, offrendo al contempo affidabilità e agilità ai vertici della categoria per workload mission-critical.
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Il server IBM Power E1180 è un server di fascia alta creato per l'era dell'AI e offre operazioni autonome, cyber resilience e flessibilità hybrid cloud.
1 Sulla base dei risultati CPW pubblicati per il confronto tra Power S1112/4 core e IBM Power S914/4 core. Valido a partire dal 14/07/2026 e disponibile qui.
2 Sulla base dei risultati CPW pubblicati per il confronto tra Power S1112/4 core e IBM Power S814/4 core. Valido dal 14/07/2026 ed è disponibile qui.