IBM Power S1112: prestazioni Power11 per workload core ed edge

Nuovi prezzi: calcolatore del TCO per Power
Immagine di IBM Power S1112 che mostra il design industriale e la tecnologia più recenti

Panoramica

IT autonomo creato per l'era dell'AI

IBM Power S1112 è un server basato su processore Power11 di fascia entry-level, progettato per modernizzare i workload AIX, IBM i e Linux, estendendo al contempo un’elaborazione sicura, affidabile e AI-ready verso ambienti remoti, filiali e near-edge. Con sicurezza di livello enterprise, accelerazione AI integrata e dimensioni compatte, Power S1112 offre una base affidabile dove serve di più.

 Consulta la scheda tecnica

Perché IBM Power S1112?​

Modernizzare senza compromessi sulla piattaforma

IBM Power S1112 offre prestazioni di base 2 volte migliori rispetto a Power S9141 e 3 volte superiori rispetto a Power S8142, contribuendo ad aumentare le prestazioni delle applicazioni senza generare costi di licenza software più elevati.

 
Progettato per ambienti security-first

Workload critici protetti con crittografia quantistica integrata, virtualizzazione a livello firmware e affidabilità, disponibilità e manutenzione (RAS) di Power.
Estendi Power all'edge

Implementa infrastrutture di livello aziendale in sedi con spazio limitato come filiali, negozi, stabilimenti e banche, con opzioni da rack o da scrivania per un’installazione flessibile. 
AI-ready by design

Accelera l’inferenza AI all’edge utilizzando la tecnologia Matrix Math Acceleration (MMA) integrata sul chip, per ottenere insight locali sui dati con bassa latenza.

Funzionalità

Funzionalità chiave

Vista frontale del server Power11 S1112
Le prestazioni di Power11 in un formato compatto

Prestazioni adeguate per workload entry mission-critical, mantenendo al contempo un percorso di upgrade chiaro.
Primo piano di un server Power S1112 gestito da un ingegnere
Memoria e storage Enterprise

Supporta applicazioni ad alta intensità di dati con memoria DDR5 DDIMM fino a 512 GB e storage NVMe fino a 12,8 TB, per offrire maggiore larghezza di banda, una migliore affidabilità e l'accesso rapido ai dati locali.
Vista da destra del Server Power S1112
Gestione della conformità quantistica

Protezione a livello di sistema con avvio sicuro, inventario crittografico e strumenti di crittografia basati su hardware.
Immagine frontale del prodotto IBM Power S1112
Espansione flessibile dei workload IBM i

Supporta gli ambienti IBM i al livello software P05 (fino a 4 core e 64 GB di memoria), utilizzando al contempo risorse di sistema aggiuntive per workload AIX, Linux e AI sullo stesso server.

Risorse

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Note a piè di pagina

1 Sulla base dei risultati CPW pubblicati per il confronto tra Power S1112/4 core e IBM Power S914/4 core.  Valido a partire dal 14/07/2026 e disponibile qui.

2 Sulla base dei risultati CPW pubblicati per il confronto tra Power S1112/4 core e IBM Power S814/4 core.  Valido dal 14/07/2026 ed è disponibile qui.