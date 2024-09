Ora il compilatore supporta completamente UTF-16 e UTF-8. È possibile utilizzare la funzione ULENGTH per restituire il numero di caratteri UTF-8 o UTF-16 in una stringa CHAR o WIDECHAR, rispettivamente. Enterprise PL/I for z/OS offre anche il supporto nativo per i dati UTF-8 negli elementi di dati, nelle funzioni intrinseche e nelle operazioni di spostamento e confronto, consentendo di creare facilmente applicazioni mantenibili in grado di elaborare i dati UTF-8 in modo efficiente.