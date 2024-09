IBM PL/I for AIX è un potente ambiente di sviluppo per la creazione di applicazioni PL/I. Con PL/I for AIX puoi utilizzare il codice PL/I esistente per aggiornare le tue applicazioni con le tecnologie più recenti. Questo compilatore offre tecnologie chiave di modernizzazione aziendale e tecnologie di compilazione e ottimizzazione leader del settore, progettate per AIX e Power Systems™.