IBM Planning Analytics e Pigment a confronto

Realtà: IBM Planning Analytics è progettato per offrire velocità e scalabilità con calcoli in memoria in tempo reale che forniscono insight rapidi anche con set di dati di grandi dimensioni. A differenza di altre soluzioni che potrebbero avere difficoltà a garantire prestazioni su larga scala, IBM Planning Analytics è in grado di elaborare milioni di righe al secondo, consentendo di prendere decisioni rapide.