Saima Automotive* è una soluzione per la gestione aziendale basata su IBM® Planning Analytics with Watson e IBM Cognos Analytics. Progettata specificamente per i concessionari automobilistici, aiuta a velocizzare l'analisi e la gestione dei dati di business. Una panoramica completa dei dati dei clienti e del business consente di migliorare il processo decisionale e di realizzare campagne commerciali mirate.