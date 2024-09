ReportWORQ*, supportato da IBM® Planning Analytics with Watson, consente ai team finanziari di automatizzare la distribuzione di dashboard personalizzate e report altamente formattati in tutta l'organizzazione. Come una stampa di serie aziendale, la funzionalità di burst scalabile di ReportWORQ invia i dati finanziari importanti negli spazi in cui lavorano i responsabili aziendali, tra cui e-mail, SharePoint, Google Drive, Teams e Slack Channels.