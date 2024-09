Intito Vision - Outlier Detection* utilizza in modo vantaggioso IBM Planning Analytics with Watson e IBM Watson Studio per l'analisi dei dati. Analizza automaticamente i dati e rileva i valori troppo alti o troppo bassi o quelli mancanti per tutti i dataset indicati. L'analisi automatizzata libera gli utenti dalle attività manuali, consentendo loro di operare sulle conoscenze. I modelli apprendono dall'analisi dei dati per aiutare le aziende a comprendere i dati e prendere decisioni consapevoli.