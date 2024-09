Intito OfficeConnect* utilizza in modo vantaggioso i dati dell'organizzazione all'interno di IBM Planning Analytics per razionalizzare la creazione di presentazioni. Consente di aggiornare rapidamente gli oggetti report, in una frazione del tempo necessario per l'esecuzione manuale. Riduci al minimo il rischio di errori durante l'inserimento manuale dei dati e concentrati su attività di livello superiore.