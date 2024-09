elKomSolutions

elKom offre tre soluzioni, elKomBI*, elKomPLAN* ed elKomKONS* per IBM® Planning Analytics with Watson. Sono state progettate per accelerare la pianificazione aziendale e rendere più trasparenti i dati e le strutture aziendali. Le nuove funzioni semplificano il processo di consolidamento e reportistica di gruppo grazie all'automazione. Possono essere implementate singolarmente o come soluzioni integrate per soddisfare le diverse esigenze di ogni business.