Cubewise Arc* fornisce agli sviluppatori che collaborano con i server TM1 di IBM® Planning Analytics with Watson flussi di lavoro più rapidi e strumenti efficienti per la risoluzione dei problemi e il rispetto delle best practice. Arc è un software che sfrutta codice già scritto, semplificando la duplicazione e la condivisione tra gli sviluppatori tramite funzionalità quali completamento del codice, frammenti e formattazione sintattica.

Accedi a una piattaforma centralizzata per lo sviluppo sia per ambienti on-premise che su cloud.