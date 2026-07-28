Accelera la distribuzione aziendale grazie a pipeline scalabili e automatizzate che garantiscono rapidità, coerenza e qualità
Modernizza la distribuzione su IBM Z con l'automazione delle pipeline basata su AI
IBM Pipeline Automation for Z ottimizza il ciclo di vita dello sviluppo software con workflow basati su AI che accelerano la creazione, la convalida e la distribuzione delle applicazioni mainframe. Integrando automazione e analytics in ogni fase e unificando le funzionalità DevOps in un modello basato su pipeline, consente una distribuzione più rapida, affidabile e di alta qualità su larga scala.
Alimenta il sistema di build intelligente e sblocca funzionalità chiave di automazione, rendendo la pipeline efficace e scalabile.
Migliora l'efficienza degli sviluppatori automatizzando le attività ripetitive e ottimizzando i workflow.
Riduci i tempi di ciclo e le rielaborazioni grazie all'automazione intelligente e end-to-end delle pipeline.
Riduci al minimo gli sprechi e migliora l'utilizzo delle risorse attraverso un'orchestrazione più intelligente e il rilevamento precoce dei problemi.
Accelera la velocità, la qualità e il controllo
IBM Dependency Based Build
Accelera l'efficienza delle build grazie a un'orchestrazione intelligente che analizza le modifiche al codice e le dipendenze per attivare solo ciò che è necessario. Ciò riduce i tempi di compilazione, minimizza l'utilizzo delle risorse e assicura un feedback più rapido ai team di sviluppo.
IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)
Integra direttamente nella pipeline la qualità automatizzata del codice, l'applicazione degli standard e l'analisi statica. Identifica le vulnerabilità, applica le best practice e risolvi i problemi in anticipo, migliorando l'affidabilità del codice e riducendo i rischi a valle.
IBM Wazi Deploy
Standardizza e semplifica il packaging e la distribuzione con processi automatizzati e basati su policy. Garantisci release coerenti e verificabili in tutti gli ambienti, mantenendo al contempo il controllo, la governance e la fiducia nella distribuzione.
Ottimizzazione e controllo completi della pipeline
Automatizza l'intero ciclo di vita dell'applicazione, dalle modifiche al codice alla distribuzione, utilizzando pipeline strutturate, riducendo il lavoro manuale e consentendo release più rapide e coerenti
Esegue la compilazione solo dei componenti interessati dalle modifiche al codice utilizzando l'analisi delle dipendenze, migliorando l'efficienza e riducendo significativamente i tempi di compilazione
Integra la scansione automatizzata del codice e i controlli degli standard nella pipeline per garantire un codice di alta qualità e conforme in ogni fase dello sviluppo
Fornisce processi ripetibili e governati per il packaging e la distribuzione delle applicazioni, garantendo coerenza e riducendo al minimo i rischi di distribuzione
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