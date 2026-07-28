IBM Pipeline Automation for Z

Accelera la distribuzione aziendale grazie a pipeline scalabili e automatizzate che garantiscono rapidità, coerenza e qualità

IBM Bob con un elmetto blu e il simbolo del codice sul petto, circondato da pannelli astratti dell'interfaccia utente e grafici nei toni del blu

Panoramica

Modernizza la distribuzione su IBM Z con l'automazione delle pipeline basata su AI

IBM Pipeline Automation for Z ottimizza il ciclo di vita dello sviluppo software con workflow basati su AI che accelerano la creazione, la convalida e la distribuzione delle applicazioni mainframe. Integrando automazione e analytics in ogni fase e unificando le funzionalità DevOps in un modello basato su pipeline, consente una distribuzione più rapida, affidabile e di alta qualità su larga scala.
Abilita funzionalità di pipeline avanzate per IBM Bob Premium Package for Z

 Alimenta il sistema di build intelligente e sblocca funzionalità chiave di automazione, rendendo la pipeline efficace e scalabile.
Accelera la produttività durante l'intero ciclo di vita

Migliora l'efficienza degli sviluppatori automatizzando le attività ripetitive e ottimizzando i workflow.
Ottieni risultati più rapidi e di alta qualità

Riduci i tempi di ciclo e le rielaborazioni grazie all'automazione intelligente e end-to-end delle pipeline.
Ottimizza i costi e l'efficienza

Riduci al minimo gli sprechi e migliora l'utilizzo delle risorse attraverso un'orchestrazione più intelligente e il rilevamento precoce dei problemi.

Funzionalità

Accelera la velocità, la qualità e il controllo

IBM Dependency Based Build
Accelera l'efficienza delle build grazie a un'orchestrazione intelligente che analizza le modifiche al codice e le dipendenze per attivare solo ciò che è necessario. Ciò riduce i tempi di compilazione, minimizza l'utilizzo delle risorse e assicura un feedback più rapido ai team di sviluppo.

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Illustrazione della linea IBM Dependency Based Build

IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI)

Integra direttamente nella pipeline la qualità automatizzata del codice, l'applicazione degli standard e l'analisi statica. Identifica le vulnerabilità, applica le best practice e risolvi i problemi in anticipo, migliorando l'affidabilità del codice e riducendo i rischi a valle.

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IBM® Bob

IBM Wazi Deploy
Standardizza e semplifica il packaging e la distribuzione con processi automatizzati e basati su policy. Garantisci release coerenti e verificabili in tutti gli ambienti, mantenendo al contempo il controllo, la governance e la fiducia nella distribuzione.

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I controlli di sicurezza tradizionali rallentano i rilasci. Lo shift-left della sicurezza nell'IDE e nelle prime build riduce il tempo di permanenza, elimina le rilavorazioni e velocizza la distribuzione.

Casi d'uso

Ottimizzazione e controllo completi della pipeline

Automazione CI/CD end-to-end per z/OS

Automatizza l'intero ciclo di vita dell'applicazione, dalle modifiche al codice alla distribuzione, utilizzando pipeline strutturate, riducendo il lavoro manuale e consentendo release più rapide e coerenti
Ottimizzazione intelligente e consapevole dell'impatto

Esegue la compilazione solo dei componenti interessati dalle modifiche al codice utilizzando l'analisi delle dipendenze, migliorando l'efficienza e riducendo significativamente i tempi di compilazione
Qualità continua del codice e applicazione della conformità

Integra la scansione automatizzata del codice e i controlli degli standard nella pipeline per garantire un codice di alta qualità e conforme in ogni fase dello sviluppo
Implementazione standardizzata e controllata

Fornisce processi ripetibili e governati per il packaging e la distribuzione delle applicazioni, garantendo coerenza e riducendo al minimo i rischi di distribuzione

Risorse

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IBM Bob Premium Package for Z IBM Dependency Based Build IBM ZCodeScan on Command Line Interface (CLI) IBM Wazi Deploy
Fasi successive

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