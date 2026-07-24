IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Rendi anonime le informazioni sensibili in applicazioni, database e sistemi operativi.
Data center IBM con file di rack per server racchiusi in vetro, con tecnici che effettuano la manutenzione dell'attrezzatura.

Mitiga il rischio di una violazione di sicurezza
 

Per proteggere i dati riservati, InfoSphere Optim Data Privacy offre una varietà di tecniche di trasformazione che sostituiscono le informazioni sensibili con dati mascherati realistici e completamente funzionali. Le funzionalità di mascheramento contestualmente accurate consentono ai dati mascherati di mantenere un formato simile alle informazioni originali.

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Mascheramento dei dati e riduzione dei rischi

Applica tecniche di mascheramento per trasformare le informazioni sensibili in applicazioni, database e report, riducendo gli usi impropri e migliorando la governance. Supporta l'offuscamento e la privatizzazione dei dati in ambienti non di produzione per impedire accessi non autorizzati.
Regole predefinite e conformità alla privacy

La soluzione include classificazioni e regole predefinite sulla privacy dei dati per accelerare gli sforzi di conformità normativa, come HIPAA, GLBA e PIPEDA. I rapporti sulla conformità forniscono insight attuabili sull'esposizione al rischio e sullo stato di applicazione
Test con dati mascherati realistici

Crea sandbox di test sicure utilizzando dati fittizi che rispecchiano i processi aziendali reali. Le routine preconfezionate di mascheramento dei dati mantengono il significato contestuale dei dati trasformati, garantendo risultati dei test di qualità. 
Integrazione e crittografia avanzate

Integrazione sicura con le applicazioni aziendali (tra cui Oracle, PeopleSoft, IBM Db2). Utilizza FPE con AES-256 per i valori mascherati tramite chiavi definite dall'utente. Le API e le UDF autonome consentono un mascheramento flessibile e dinamico.
Prossimi passi

Parla con un rappresentante IBM, consulta la documentazione del prodotto, ottieni consigli da altri utenti e ottieni supporto sul prodotto con queste risorse.