IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Per proteggere i dati riservati, InfoSphere Optim Data Privacy offre una varietà di tecniche di trasformazione che sostituiscono le informazioni sensibili con dati mascherati realistici e completamente funzionali. Le funzionalità di mascheramento contestualmente accurate consentono ai dati mascherati di mantenere un formato simile alle informazioni originali.
Applica tecniche di mascheramento per trasformare le informazioni sensibili in applicazioni, database e report, riducendo gli usi impropri e migliorando la governance. Supporta l'offuscamento e la privatizzazione dei dati in ambienti non di produzione per impedire accessi non autorizzati.
La soluzione include classificazioni e regole predefinite sulla privacy dei dati per accelerare gli sforzi di conformità normativa, come HIPAA, GLBA e PIPEDA. I rapporti sulla conformità forniscono insight attuabili sull'esposizione al rischio e sullo stato di applicazione
Crea sandbox di test sicure utilizzando dati fittizi che rispecchiano i processi aziendali reali. Le routine preconfezionate di mascheramento dei dati mantengono il significato contestuale dei dati trasformati, garantendo risultati dei test di qualità.
Integrazione sicura con le applicazioni aziendali (tra cui Oracle, PeopleSoft, IBM Db2). Utilizza FPE con AES-256 per i valori mascherati tramite chiavi definite dall'utente. Le API e le UDF autonome consentono un mascheramento flessibile e dinamico.