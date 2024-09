Sfruttando appieno la più recente architettura Power10, IBM Open XL Fortran for Linux on Power può generare codice in grado di sfruttare le funzionalità di Power10 per massimizzare l'utilizzo dell'hardware.

IBM Open XL Fortran for Linux on Power combina la tecnologia IBM XL Fortran con l'infrastruttura compiler LLVM. LLVM è un framework di compilazione open source gestito attivamente da una grande comunità di sviluppo, che supporta più architetture e linguaggi di programmazione.

I vecchi compilatori IBM XL Fortran for Linux sono ancora disponibili per l'uso.