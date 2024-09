IBM Open XL C/C++ for Linux on Power è il compilatore C/C++ di nuova generazione di IBM, che facilita la creazione e la manutenzione di applicazioni scritte in C/C++ da utilizzare sulle piattaforme IBM Power. Sfruttando completamente la più recente architettura Power10, IBM Open XL C/C++ for Linux on Power può generare codice capace di sfruttare le capacità di Power10 per massimizzare l'utilizzo dell'hardware.