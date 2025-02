14 agosto 2024 Implementare un DNS resiliente senza problemi di gestione Un tempo di attività del 100% non è solo un'aspirazione, bensì un imperativo aziendale. Il raggiungimento di questo livello elevato richiede servizi di rete resilienti e livelli ridondanti che possono introdurre inevitabili lacune a livello di prestazioni. Purtroppo, l'aggiunta di sistemi DNS ridondanti può introdurre un'eccessiva complessità, nonché problemi di gestione. In questo webinar scoprirai perché un tempo di attività del 100% richieda spesso sistemi di failover DNS separati e ridondanti e come gli amministratori di rete possono affrontare le complessità gestendo i sistemi DNS resilienti attraverso un unico piano di controllo con il Dedicated DNS di NS1.

26 luglio 2024 Semplificare i reindirizzamenti HTTPS con IBM NS1 Connect HTTPS protegge la maggior parte dei siti web e delle applicazioni. Purtroppo il reindirizzamento dei domini HTTPS è molto più difficile del dovuto. I dati si trovano in più posizioni e non sono sempre gestiti in modo uniforme. Ne risulta che i team addetti alla rete debbano talvolta destreggiarsi tra tre o più sistemi di dati solo per eseguire un (presumibilmente semplice) reindirizzamento HTTPS. In questo webinar mostreremo quanto sia facile gestire i reindirizzamenti HTTPS utilizzando una nuova funzione di IBM NS1 Connect. Mostreremo quanto sia semplice gestire i reindirizzamenti URL, le configurazioni DNS e i certificati di sicurezza attraverso un unico portale.

24 luglio 2024 Guida introduttiva alle catene di filtri L'indirizzamento del traffico DNS è una componente essenziale delle esperienze utente ottimizzate. Se stai distribuendo applicazioni e contenuti da più cloud e/o CDN, l'indirizzamento del traffico riduce i costi, migliora i tempi di risposta e garantisce la resilienza attingendo dalla fonte migliore in quel particolare momento. Sebbene i vantaggi dell'indirizzamento del traffico siano evidenti, la configurazione dei sistemi che lo fanno funzionare potrebbe inizialmente intimidire un po'. Questo webinar offre un'introduzione accessibile all'indirizzamento del traffico DNS con la tecnologia Filter Chain di NS1. Illustreremo una serie di casi d'uso sull'indirizzamento del traffico e mostreremo come le catene di filtri offrano prestazioni di rete ottimizzate in ognuno di questi casi.

26 giugno 2024 Valutare le prestazioni delle soluzioni DNS nel mondo reale L'ottimizzazione delle connessioni DNS è uno dei passaggi più importanti per migliorare le prestazioni, mantenere i clienti coinvolti e proteggere il fatturato e la reputazione. Qual è tuttavia il modo migliore per ottimizzare le connessioni DNS? Per rispondere a questa domanda, Catchpoint e IBM hanno collaborato alla creazione di uno studio esclusivo, il primo nel suo genere, sulle prestazioni DNS nel mondo reale. In questo webinar presenteremo i risultati di questo nuovo studio rivoluzionario.

29 maggio 2024 Comprendere le principali sfide della connettività delle applicazioni Il passaggio all'hybrid cloud e l'automazione dei processi dell'infrastruttura di rete ha dato alle organizzazioni un grado di flessibilità mai visto prima nella gestione delle applicazioni business-critical. Tuttavia, rimangono molti problemi a livello di personale e connettività delle applicazioni quando si vogliono ottimizzare le prestazioni della rete in occasione dei momenti di maggiore attività delle aziende man mano che la loro infrastruttura matura. AvidThink e IBM presenteranno i risultati di una nuova ricerca sulle sfide e sulle opportunità per i team addetti alla rete ora e in futuro. Unisciti a Roy Chua, fondatore e direttore di AvidThink e a Terry Bernstein, Senior Director of Product Management di IBM NS1 Connect per saperne di più sullo stato dei team addetti alla rete.