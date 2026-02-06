Indirizza gli utenti verso il CDN più ottimale in base a dati sulle prestazioni globali in tempo reale
NS1 Pulsar utilizza dati di monitoraggio utente reale (RUM) e un indirizzamento intelligente del traffico per indirizzare automaticamente ogni richiesta al CDN con le migliori prestazioni in tempo reale. Migliora l'esperienza dell'utente finale, riduci i costi e garantisci l'affidabilità in ogni esperienza digitale.
Offri l'esperienza più veloce e affidabile a ogni utente, ovunque. Pulsar utilizza dati in tempo reale sulla latenza e sulla disponibilità per indirizzare ogni utente al CDN migliore per la propria rete.
Crea solide policy di failover che reindirizzino il traffico dalle CDN non performanti. NS1 Pulsar indirizza automaticamente gli utenti verso alternative funzionanti, al fine di mantenere le applicazioni online.
Bilanciare le prestazioni con l'efficienza dei costi. Definisci policy che preferiscano una CDN a basso costo quando tutti i fornitori soddisfano soglie accettabili, così da massimizzare il ROI dei contratti per le infrastrutture.
Una gestione del traffico indipendente dal fornitore permette di aggiungere, rimuovere o riequilibrare i fornitori di CDN senza dover riprogettare l'architettura. Automatizza le modifiche alla catena di filtri tramite API o Terraform.
Utilizza i benchmark RUM aggregati di NS1 per oltre 20 CDN pubbliche e regioni cloud. Acquisisci automaticamente i dati reali sulle prestazioni e sulla disponibilità degli utenti effettivi per scoprire i colli di bottiglia e identificare i problemi che il monitoraggio sintetico spesso non rileva.
Imposta soglie di prestazioni e logica di business per ottimizzare la distribuzione del traffico. Combina i dati RUM con catene di filtri NS1 CONNECT, feed di dati e monitor dello stato di salute. Bilancia le CDN per soddisfare gli impegni di costo mantenendo gli standard a livello di prestazioni. Ottimizza la distribuzione per geografia e ASN.
Analizza i dati RUM per rilevare picchi e degradazioni delle prestazioni in tempo reale. Rivedi la distribuzione del traffico, le decisioni di routing e le metriche chiave per comprendere chiaramente il ragionamento dietro le scelte di routing e come sono state ottenute le prestazioni.
Raccogli in tempo reale dati RUM privati tramite il tag JavaScript di NS1 CONNECT, con insight sulle prestazioni in tempo reale dagli utenti. Utilizza le tue metriche di prestazioni o QoE. Automatizza le modifiche di configurazione utilizzando le API e gli SKD di NS1.
Automatizza il processo decisionale CDN per integrazioni lato client ottimali. Supporta la commutazione dinamica della CDN in tempo reale in base ai segnali delle prestazioni, garantendo una distribuzione ottimale senza affidarsi esclusivamente alla logica di routing lato server.
Le principali piattaforme di streaming si affidano a NS1 Pulsar per indirizzare miliardi di richieste durante eventi sportivi in diretta, concerti e notiziari speciali. Monitorando le prestazioni reali degli utenti su più CDN, i contenuti raggiungono gli spettatori con un buffering minimo e la massima qualità. Il failover automatizzato garantisce la continuità anche durante i picchi di traffico o i problemi del provider.
I rivenditori online utilizzano Multi-CDN Steering per mantenere le prestazioni durante i picchi dello shopping. Quando una CDN sperimenta picchi di congestione o latenza, il traffico si sposta automaticamente verso alternative con prestazioni migliori. Questo garantisce il caricamento rapido delle pagine, esperienze di checkout fluide e previene l'abbandono del carrello nei periodi più critici.
Le società di servizi finanziari utilizzano NS1 Pulsar per applicazioni mission-critical in cui i millisecondi sono importanti e i tempi di inattività sono inaccettabili. Il routing in tempo reale basato sulla latenza effettiva dell'utente garantisce che le piattaforme siano accessibili rapidamente da qualsiasi parte del mondo. Proteggiti dalle interruzioni dei fornitori, mantenendo la disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per le transazioni urgenti e i dati di mercato.
Le aziende di videogiochi utilizzano un traffico intelligente per offrire esperienze a bassa latenza a pubblici globali diversificati. NS1 Pulsar indirizza i giocatori verso la CDN ottimale in base alla loro rete e alla loro posizione, riducendo il lag e migliorando l'esperienza di gioco. Mantieni i giocatori connessi e coinvolti, anche durante i più importanti eventi e lanci di nuovi giochi.
Migliora l'affidabilità delle applicazioni distribuite a livello globale con una gestione intelligente del traffico basata su RUM che si adatta alle mutevoli condizioni di Internet. Adattati automaticamente alle mutevoli condizioni della rete, ottimizza la latenza e la disponibilità e garantisci esperienze utente coerenti tra regioni, CDN e provider di cloud.
I team responsabili dell'infrastruttura utilizzano NS1 PULSAR per orchestrare con precisione il traffico in ambienti ibridi e multi-cloud. Indirizza gli utenti verso le origini, le CDN o le regioni cloud ottimali in base ai dati sulle prestazioni in tempo reale, eliminando i tentativi dalle decisioni sul failover. Automatizza le risposte in caso di calo delle prestazioni o vincoli di capacità, mantenendo un controllo granulare tramite API e Terraform.
GlobalDots offre un servizio multi-CDN premium per le aziende in cui ogni secondo è prezioso. Per garantire velocità, resilienza e protezione dei ricavi, GlobalDots Super CDN aggiunge un routing intelligente su oltre 30 CDN utilizzando IBM NS1 Connect.
Questa soluzione altamente automatizzata ottimizza l'indirizzamento del traffico per ottenere prestazioni al massimo livello.
Multi-CDN Steering è un approccio di gestione del traffico che indirizza in modo intelligente il traffico degli utenti su più content delivery network in base a prestazioni, disponibilità e business rules in tempo reale per migliorare l'affidabilità, la velocità e l'esperienza. NS1 Connect Pulsar è la soluzione avanzata di multi-CDN Steering di IBM.
Sì, NS1 Pulsar supporta le policy di routing basate sui costi che possono indirizzare il traffico verso CDN a basso costo quando vengono soddisfatti i requisiti di prestazioni oppure spostare il carico quando si raggiunge l'utilizzo previsto, aiutandoti a ottimizzare la spesa allocata per le CDN.
NS1 Connect Pulsar è vendor-agnostic e funziona con tutti i provider CDN, tra cui Cloudflare, Akamai, AWS CloudFront, Fastly e altri. Si trova al livello DNS e funge da motore di misurazione neutro e controllore del traffico in tutto il tuo stack CDN. Pulsar supporta anche la misurazione degli asset in hosting sulla tua CDN privata per gli utenti con strategie CDN ibride.
NS1 Connect offre un'integrazione API-first, basata su DNS (o HTTP), che consente ai team di implementare rapidamente multi-CDN Steering senza modificare il codice dell'applicazione o l'infrastruttura. I team possono solitamente configurare multi-CDN Steering in pochi minuti con i dati della community pronti all'uso e può apportare rapidamente modifiche alla configurazione.
Pulsar può rilevare i guasti in pochi secondi, reindirizzando automaticamente il traffico verso alternative funzionanti prima che gli utenti sperimentino tempi di inattività. Il sistema elabora dati in tempo reale da milioni di punti di misurazione a livello globale, supportando decisioni istantanee di orientamento del traffico che si adattano ai guasti delle CDN, alla congestione di rete o a qualsiasi degrado delle prestazioni, garantendo che le tue applicazioni rimangano disponibili anche durante i problemi di Internet più seri.
Pulsar misura il time-to-last-byte (TTLB) e la disponibilità degli asset in hosting su ciascuna delle CDN. Le misurazioni raccolte da utenti reali sono rese anonime e aggregate per CDN, geografia e ASN. È possibile misurare diverse dimensioni di asset per i dati privati, con i dati della comunità NS1 che supportano sia la latenza (1x1 pixel) che gli asset di grandi dimensioni per alcuni CDN.
Sì, Pulsar può essere utilizzato per indirizzare il traffico insieme al filtraggio del traffico standard, per bilanciare il traffico in base a latenza, geografia, carico del server, rete, controlli sintetici dello stato di salute e molto altro. Garantisci che nessuna delle tue origini sia sovraccarica e che tutte possano rimanere online.
No, poiché PULSAR è perfettamente integrato con le reti dedicate e gestite di NS1 CONNECT con resilienza DDoS integrata, puoi implementare la tua configurazione di traffico multi-CDN su entrambe le reti, progettate per scalabilità e prestazioni.