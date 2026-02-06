Pulsar misura il time-to-last-byte (TTLB) e la disponibilità degli asset in hosting su ciascuna delle CDN. Le misurazioni raccolte da utenti reali sono rese anonime e aggregate per CDN, geografia e ASN. È possibile misurare diverse dimensioni di asset per i dati privati, con i dati della comunità NS1 che supportano sia la latenza (1x1 pixel) che gli asset di grandi dimensioni per alcuni CDN.