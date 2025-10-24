Gestione della vegetazione con IBM Maximo Application Suite

Anticipa i rischi per la vegetazione: monitora, analizza e agisci in modo proattivo per migliorare la resilienza operativa

Illustrazione di attività dettagliate di IBM Maximo Vegetation Management

Trasformare il rischio in resilienza

La protezione delle linee elettriche, delle centrali e di altri asset di pubblica utilità dalla vegetazione indesiderata è una questione di pubblica sicurezza: la caduta dei rami degli alberi e la vegetazione eccessiva nei pressi delle linee elettriche possono portare a interruzioni di servizio, rischi di incendio e a enormi pericoli per persone e beni materiali. Le ispezioni manuali tradizionali e i programmi fissi sono inefficienti, reattivi e non tengono conto dei rischi critici. 

IBM Maximo Vegetation Management trasforma immagini digitali, analytics e AI in insight attuabili, consentendo alle aziende di individuare in modo proattivo le aree ad alto rischio, aiutando a dare priorità alla potatura degli alberi, ridurre il rischio e ottimizzare l'uso delle risorse.
Rischio di interruzione ridotto

Prevenire le interruzioni individuando e indirizzando tempestivamente le minacce legate alla vegetazione.
Maggiore efficienza dei costi

Riduci le ispezioni manuali e i costi di manutenzione di emergenza dando priorità alle aree ad alto rischio.
Priorità basata sul rischio

Assegna priorità agli asset utilizzando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che monitorano le condizioni della vegetazione e stabiliscono le priorità.
Manutenzione ottimizzata

Ottieni insight sui dati e monitora gli ordini di lavoro e l'esecuzione tramite un prodotto unificato.

Funzionalità chiave

Ottieni insight con il monitoraggio remoto della vegetazione
Ottieni insight con il monitoraggio remoto della vegetazione

IBM Maximo Vegetation Management aiuta i manager e gli stakeholder a comprendere meglio lo stato corrente della vegetazione in un territorio utilizzando la gestione remota della vegetazione.

Comprendere l'altezza media e massima degli alberi è fondamentale per individuare gli alberi che potrebbero rappresentare una minaccia per i servizi di pubblica utilità. È anche importante per comprendere l'invasione della vegetazione in zone cuscinetto definite intorno agli asset. Lo strumento si ridimensiona automaticamente, valutando la crescita della vegetazione su centinaia di chilometri di linee elettriche e consentendo di attribuire priorità alla potatura e alla rimozione degli alberi nei corridoi, nei segmenti e nelle zone di lavoro.
Personalizza KPI e punteggi
Personalizza KPI e punteggi

IBM Maximo Vegetation Management utilizza immagini satellitari e dati LiDAR per valutare le estensioni della vegetazione tramite metriche e KPI chiave, come la distanza dai conduttori elettrici o l'invasione nelle zone tampone. La soluzione assegna punteggi di rischio per aiutare a identificare e stabilire le priorità per gli interventi di rimozione dei cespugli. Combinando queste informazioni con altri livelli di dati, gli utenti possono creare un piano integrato di gestione della vegetazione, completo di dashboard, avvisi, metriche del processo decisionale e opzioni flessibili di esportazione dei dati.
Valuta le specie e i rischi legati alla vegetazione
Valuta le specie e i rischi legati alla vegetazione

Lo strumento fornisce insight sulle specie arboree, inclusa l'identificazione degli alberi pericolosi che rappresentano un rischio di caduta, e prevede le aree in cui la potatura può aiutare a proteggere le linee di trasmissione e altri asset. Con dashboard e avvisi personalizzabili, i responsabili della vegetazione possono ottimizzare i cicli di manutenzione, rafforzare le strategie di gestione degli asset, rispondere rapidamente e ridurre la dipendenza da costose ispezioni manuali.
Gestione degli ordini di lavoro
Gestione degli ordini di lavoro

IBM Maximo Vegetation Management ha uno strumento di integrazione unificato per l'order management che aiuta a trasformare insight in azioni in un prodotto unificato in grado di monitorare l'esecuzione, la conformità e le prestazioni, il tutto con un'unica soluzione.
Schermata delle asset di IBM Maximo Vegetation Management
Casi d'uso
Energia e servizi di pubblica utilità

IBM Maximo Vegetation Management consente ai servizi di pubblica utilità di individuare in modo proattivo le aree ad alto rischio e gli alberi pericolosi situati nei pressi di asset critici. Combinando immagini basate su satellite e LiDAR con un punteggio di rischio basato su AI, la soluzione individua la vegetazione che rappresenta la minaccia principale per le linee di trasmissione e distribuzione. Questo aiuta i responsabili della manutenzione e delle operazioni a concentrare le risorse dove sono più necessarie, riducendo i rischi di interruzione, migliorando la sicurezza e proteggendo l'affidabilità della rete.

Assicurazioni

Con IBM Maximo Vegetation Management, gli assicuratori possono utilizzare le immagini satellitari e LiDAR combinate con un punteggio di rischio basato su AI allo scopo di ottenere insight precisi e aggiornati sui rischi legati alla vegetazione in ampi portfolio. Gli assicuratori possono così valutare il rischio in modo più accurato, definire prezzi con sicurezza e contrassegnare le proprietà ad alto rischio per una mitigazione proattiva. In caso di sinistro, gli assicuratori possono anche utilizzare i dati storici sulla vegetazione per convalidare le condizioni prima dell'incidente, accelerare il processo di sinistro e ridurre le frodi. Ne consegue una riduzione delle perdite, una maggiore fiducia dei clienti e una prestazione finanziaria più solida.
Trasporti

Per le aziende di trasporto, la vegetazione non gestita può bloccare i segnali, danneggiare le infrastrutture e creare rischi per la sicurezza lungo ferrovie, autostrade e aeroporti. IBM Maximo Vegetation Management aiuta a monitorare la crescita della vegetazione attraverso lunghi tratti, utilizzando immagini satellitari e LiDAR combinate con l'AI per individuare le aree che presentano il rischio più elevato. Dando priorità alla riduzione e all'integrazione degli ordini di lavoro per una risposta più rapida, gli operatori del settore dei trasporti possono ridurre i ritardi, migliorare la sicurezza dei passeggeri e delle merci e prolungare la vita delle infrastrutture critiche.
Fasi successive

Inizia con una presentazione del prodotto o prenota una consulenza con un esperto IBM per vedere come la tua organizzazione può trarre vantaggio da Maximo. 

