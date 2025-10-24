Anticipa i rischi per la vegetazione: monitora, analizza e agisci in modo proattivo per migliorare la resilienza operativa
La protezione delle linee elettriche, delle centrali e di altri asset di pubblica utilità dalla vegetazione indesiderata è una questione di pubblica sicurezza: la caduta dei rami degli alberi e la vegetazione eccessiva nei pressi delle linee elettriche possono portare a interruzioni di servizio, rischi di incendio e a enormi pericoli per persone e beni materiali. Le ispezioni manuali tradizionali e i programmi fissi sono inefficienti, reattivi e non tengono conto dei rischi critici.
IBM Maximo Vegetation Management trasforma immagini digitali, analytics e AI in insight attuabili, consentendo alle aziende di individuare in modo proattivo le aree ad alto rischio, aiutando a dare priorità alla potatura degli alberi, ridurre il rischio e ottimizzare l'uso delle risorse.
Prevenire le interruzioni individuando e indirizzando tempestivamente le minacce legate alla vegetazione.
Riduci le ispezioni manuali e i costi di manutenzione di emergenza dando priorità alle aree ad alto rischio.
Assegna priorità agli asset utilizzando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che monitorano le condizioni della vegetazione e stabiliscono le priorità.
Ottieni insight sui dati e monitora gli ordini di lavoro e l'esecuzione tramite un prodotto unificato.
IBM Maximo Vegetation Management consente ai servizi di pubblica utilità di individuare in modo proattivo le aree ad alto rischio e gli alberi pericolosi situati nei pressi di asset critici. Combinando immagini basate su satellite e LiDAR con un punteggio di rischio basato su AI, la soluzione individua la vegetazione che rappresenta la minaccia principale per le linee di trasmissione e distribuzione. Questo aiuta i responsabili della manutenzione e delle operazioni a concentrare le risorse dove sono più necessarie, riducendo i rischi di interruzione, migliorando la sicurezza e proteggendo l'affidabilità della rete.
Con IBM Maximo Vegetation Management, gli assicuratori possono utilizzare le immagini satellitari e LiDAR combinate con un punteggio di rischio basato su AI allo scopo di ottenere insight precisi e aggiornati sui rischi legati alla vegetazione in ampi portfolio. Gli assicuratori possono così valutare il rischio in modo più accurato, definire prezzi con sicurezza e contrassegnare le proprietà ad alto rischio per una mitigazione proattiva. In caso di sinistro, gli assicuratori possono anche utilizzare i dati storici sulla vegetazione per convalidare le condizioni prima dell'incidente, accelerare il processo di sinistro e ridurre le frodi. Ne consegue una riduzione delle perdite, una maggiore fiducia dei clienti e una prestazione finanziaria più solida.
Per le aziende di trasporto, la vegetazione non gestita può bloccare i segnali, danneggiare le infrastrutture e creare rischi per la sicurezza lungo ferrovie, autostrade e aeroporti. IBM Maximo Vegetation Management aiuta a monitorare la crescita della vegetazione attraverso lunghi tratti, utilizzando immagini satellitari e LiDAR combinate con l'AI per individuare le aree che presentano il rischio più elevato. Dando priorità alla riduzione e all'integrazione degli ordini di lavoro per una risposta più rapida, gli operatori del settore dei trasporti possono ridurre i ritardi, migliorare la sicurezza dei passeggeri e delle merci e prolungare la vita delle infrastrutture critiche.
Inizia con una presentazione del prodotto o prenota una consulenza con un esperto IBM per vedere come la tua organizzazione può trarre vantaggio da Maximo.