La protezione delle linee elettriche, delle centrali e di altri asset di pubblica utilità dalla vegetazione indesiderata è una questione di pubblica sicurezza: la caduta dei rami degli alberi e la vegetazione eccessiva nei pressi delle linee elettriche possono portare a interruzioni di servizio, rischi di incendio e a enormi pericoli per persone e beni materiali. Le ispezioni manuali tradizionali e i programmi fissi sono inefficienti, reattivi e non tengono conto dei rischi critici.

IBM Maximo Vegetation Management trasforma immagini digitali, analytics e AI in insight attuabili, consentendo alle aziende di individuare in modo proattivo le aree ad alto rischio, aiutando a dare priorità alla potatura degli alberi, ridurre il rischio e ottimizzare l'uso delle risorse.