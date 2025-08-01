Maximo Health, Safety and Environment - IBM Maximo Application Suite

Sistemi disconnessi, misure di sicurezza reattive e processi manuali espongono le organizzazioni a rischi, inefficienza e mancanza di conformità. Con la crescente complessità delle normative e l'aumento delle aspettative per operazioni sicure ed efficienti, i programmi HSE isolati rendono le organizzazioni vulnerabili e lente a reagire.

IBM® Maximo HSE integra i processi di salute, sicurezza e ambiente nelle tue principali operazioni e nella gestione del lavoro. Dalla segnalazione degli incidenti e dalla gestione delle emissioni alla valutazione del rischio e al monitoraggio della conformità, fornisce un approccio intelligente e integrato alla gestione dell'HSE in tutta l'azienda.