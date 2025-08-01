Maximo Health, Safety and Environment - IBM Maximo Application Suite

Metti la sicurezza al primo posto collegando HSE e gestione del lavoro
Sistemi disconnessi, misure di sicurezza reattive e processi manuali espongono le organizzazioni a rischi, inefficienza e mancanza di conformità. Con la crescente complessità delle normative e l'aumento delle aspettative per operazioni sicure ed efficienti, i programmi HSE isolati rendono le organizzazioni vulnerabili e lente a reagire.
IBM® Maximo HSE integra i processi di salute, sicurezza e ambiente nelle tue principali operazioni e nella gestione del lavoro. Dalla segnalazione degli incidenti e dalla gestione delle emissioni alla valutazione del rischio e al monitoraggio della conformità, fornisce un approccio intelligente e integrato alla gestione dell'HSE in tutta l'azienda.
I processi HSE sono completamente integrati nella gestione del lavoro, rendendo la sicurezza parte integrante di ogni fase della pianificazione e dell'esecuzione delle attività.
Grazie alle applicazioni interconnesse, gli utenti possono avviare più attività da un'unica interfaccia, consentendo un rapido accesso alle informazioni e azioni immediate.
IBM Maximo offre flessibilità nell'hybrid cloud e strumenti per dispositivi mobili per una gestione della sicurezza ottimale e in tempo reale, supportata da watsonx, l'AI generativa di IBM.
I KPI, le tendenze e gli insight sono disponibili tramite dashboard personalizzabili e pronte all'uso, che consentono decisioni più rapide e intelligenti e una maggiore efficienza.
Semplifica i permessi, le certificazioni e l'esecuzione sicura dei lavori
IBM Maximo HSE semplifica le procedure di autorizzazione al lavoro, le certificazioni e le valutazioni dei rischi per garantire operazioni sicure e conformi. Collega i permessi agli ordini di lavoro e agli incidenti, supporta il lockout/tagout e monitora la formazione per garantire che solo il personale qualificato svolga attività ad alto rischio, proteggendo persone e processi.
Garantisci operazioni sicure, efficienti e documentate
Supporta operazioni sicure e coerenti con strumenti per i passaggi di turno, i turni degli operatori e la segnalazione delle perdite di produzione. Le procedure collegate e i registri degli operatori offrono ai team una visibilità completa, aiutando a identificare tempestivamente i problemi e a mantenere, in ogni turno, la regolarità e la conformità delle operazioni.
Gestisci proattivamente la sicurezza sul posto di lavoro e nei processi
Consenti ai tuoi team di gestire incidenti, pericoli e rischi con monitoraggio, indagini e azioni correttive end-to-end. Dall'identificazione dei pericoli al controllo dei bypass, favorisce la responsabilità e il miglioramento continuo, creando un posto di lavoro più sicuro e conforme.
Sii sempre pronto per gli audit e rispetta le normative esterne
IBM Maximo HSE aiuta le organizzazioni a essere sempre pronte per gli audit e allineate ai requisiti normativi attraverso una serie di efficaci strumenti per la conformità. Semplifica gli audit, i sondaggi e il monitoraggio normativo associando i dati d'importanza chiave relativi alla conformità con il lavoro, gli asset e i dati sulla sicurezza. Le funzionalità di gestione delle emissioni consentono il monitoraggio delle emissioni continue e fuggitive, con dashboard integrate per il tracciamento e le azioni correttive.
Controlla le modifiche in modo sicuro
Il processo Management of Change (MOC) di Maximo HSE governa l'intero ciclo di vita delle modifiche operative e ingegneristiche, dall'avvio ai controlli, fino all'approvazione per l'autorizzazione e alla chiusura. Gli utenti possono avviare richieste MOC o avviare modifiche direttamente all'interno dell'applicazione MOC, associando più asset, posizioni ed elementi di configurazione.
Crea una forza lavoro qualificata e conforme
Gestisci competenze, certificazioni e formazione in un unico posto per garantire che solo il personale qualificato svolga le attività critiche. Monitora i corsi, convalida le competenze e acquisisci le lezioni apprese per colmare le lacune nelle conoscenze, rafforzare la conformità e supportare operazioni più sicure.
Le attività aziendali stimolano la crescita, ma producono anche emissioni, rendendo la gestione efficace delle emissioni una sfida e un requisito di conformità. IBM Maximo Emissions Management aiuta a rilevare quasi in tempo reale le emissioni continue e fuggitive, mentre IBM Envizi ESG Suite vi aiuta a calcolare, monitorare e segnalare le emissioni di gas serra Scope 1, 2 e 3, allineando l'efficienza operativa con la responsabilità ambientale.
Inizia con una presentazione del prodotto o prenota una consulenza con un esperto IBM per vedere come la tua organizzazione può trarre vantaggio da Maximo Application Suite.