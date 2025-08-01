Maximo Health, Safety and Environment - IBM Maximo Application Suite

Software Maximo per la salute, la sicurezza e l'ambiente (HSE)

Sistemi disconnessi, misure di sicurezza reattive e processi manuali espongono le organizzazioni a rischi, inefficienza e mancanza di conformità. Con la crescente complessità delle normative e l'aumento delle aspettative per operazioni sicure ed efficienti, i programmi HSE isolati rendono le organizzazioni vulnerabili e lente a reagire. 

IBM® Maximo HSE integra i processi di salute, sicurezza e ambiente nelle tue principali operazioni e nella gestione del lavoro. Dalla segnalazione degli incidenti e dalla gestione delle emissioni alla valutazione del rischio e al monitoraggio della conformità, fornisce un approccio intelligente e integrato alla gestione dell'HSE in tutta l'azienda.
HSE e gestione del lavoro unificati

I processi HSE sono completamente integrati nella gestione del lavoro, rendendo la sicurezza parte integrante di ogni fase della pianificazione e dell'esecuzione delle attività.

Funzionalità interconnesse

Grazie alle applicazioni interconnesse, gli utenti possono avviare più attività da un'unica interfaccia, consentendo un rapido accesso alle informazioni e azioni immediate.
Più intelligente e scalabile

IBM Maximo offre flessibilità nell'hybrid cloud e strumenti per dispositivi mobili per una gestione della sicurezza ottimale e in tempo reale, supportata da watsonx, l'AI generativa di IBM.
Dashboard personalizzate

I KPI, le tendenze e gli insight sono disponibili tramite dashboard personalizzabili e pronte all'uso, che consentono decisioni più rapide e intelligenti e una maggiore efficienza.
Cosa puoi fare

Permessi e certificati  Gestione delle operazioni Gestisci la sicurezza Conformità Gestione del cambiamento Gestisci le competenze

Gestione delle emissioni

Le attività aziendali stimolano la crescita, ma producono anche emissioni, rendendo la gestione efficace delle emissioni una sfida e un requisito di conformità. IBM Maximo Emissions Management aiuta a rilevare quasi in tempo reale le emissioni continue e fuggitive, mentre IBM Envizi ESG Suite vi aiuta a calcolare, monitorare e segnalare le emissioni di gas serra Scope 1, 2 e 3, allineando l'efficienza operativa con la responsabilità ambientale.  

Case study

Scopri come The Hub Power Company Limited ha ridotto del 60% i tempi di approvazione del MOC e del 20% le indagini sugli incidenti di sicurezza con
