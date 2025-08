Rimani sempre connesso alle tue attività. Maximo si integra con sensori IoT per fornire il monitoraggio continuo e in tempo reale dei tuoi asset più preziosi. Acquisendo dati come vibrazioni, temperatura e pressione, ottiene una visibilità precoce sui problemi di prestazioni, così da intervenire in modo più rapido e intelligente ed evitare costosi tempi di inattività.