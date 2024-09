Max Studio è un componente aggiuntivo del sistema Max che consente ai meteorologi di interagire con le immagini meteorologiche mentre sono in onda. La tecnologia brevettata MagicTRAK aiuta a garantire che gli strumenti e le apparecchiature meteorologiche di cui hai bisogno per la trasmissione siano sempre disponibili. Max Studio funziona direttamente sul chroma key o sul touchscreen dei tuoi specialisti, in modo che possano sempre rimanere in onda anche durante la copertura di notizie meteo dell'ultim'ora.

Interagisci in tempo reale tramite gli strumenti di telestrazione, passa all'immagine seguente, modifica l'ordine delle scene successive e coinvolgi gli spettatori sui social media. Inoltre, i meteorologi possono realizzare e condividere molteplici livelli di informazioni meteo in base alle necessità, il tutto senza lasciare il touchscreen o il chroma key.