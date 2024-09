Max Reality è il software pensato per catturare l'attenzione degli spettatori e incollarli allo schermo più a lungo, grazie a una innovativa tecnologia che sfrutta la realtà aumentata per rendere vivide e dinamiche le previsioni meteorologiche.Le funzionalità di Max Reality attirano l'attenzione mediante grafiche meteo dinamiche e immagini in 3D di temporali ed eventi atmosferici. Max Reality permette inoltre di incorporare i dati sul traffico nelle trasmissioni televisive, in modo da informare i telespettatori sulle condizioni che troveranno sulle strade prima di mettersi in viaggio.