Controllo dei dispositivi remoti TeamViewer IBM MaaS360 Remote Support with TeamViewer consente ai membri IT di visualizzare in remoto le interfacce dei dispositivi iOS, Android, Windows e macOS esattamente come se le vedessi di persona. Grazie a queste visualizzazioni reali, il personale IT può apportare rapidamente le modifiche necessarie o spiegare agli utenti come modificare le impostazioni, aggiungere applicazioni o risolvere i problemi di connettività. TeamViewer si integra perfettamente con le funzionalità di MaaS360 per aiutare le organizzazioni ad aumentare l'efficienza e ridurre al contempo tempi di inattività e costi di supporto IT. Esplora il supporto e il controllo dei dispositivi remoti