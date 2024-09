La soluzione IBM MaaS360 di gestione unificata degli endpoint (UEM) è stata creata per aiutarti a gestire e proteggere i dispositivi, le app e i dati della forza lavoro in prima linea, indipendentemente dalla loro posizione, permettendo loro di essere produttivi e garantendo un'esperienza ottimale. MaaS360 consente ai responsabili IT di eseguire efficacemente le loro iniziative digitali che prevedono la distribuzione e la gestione su larga scala di dispositivi appositamente costruiti, non GMS, chioschi interattivi, dispositivi rinforzati e IoT. Consente inoltre di risolvere i problemi da remoto in tempo reale, il tutto da un'unica console.

Maas360 supporta i dispositivi in prima linea eseguiti su iOS, Android, iPadOS, Android Open Source Project (AOSP), Amazon FireOS, Santok e Windows.

Gli amministratori IT hanno a disposizione una soluzione di mobile device management (MDM) facile da usare, che li aiuta a fornire e distribuire dispositivi appositamente creati o consentire il blocco dei dispositivi mobili per casi d'uso specifici, garantendo al contempo la gestione delle identità e proteggendoli con la gestione delle minacce integrata durante tutto il loro ciclo di vita.