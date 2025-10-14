Trasforma il tuo business con una soluzione MDM pronta per il futuro
IBM® MaaS360 Fast Start è progettato appositamente per le piccole e medie imprese. Questa soluzione di mobile device management (MDM) offre un'esperienza semplificata e intuitiva per integrare rapidamente telefoni e tablet iOS e Android, applicare le impostazioni di sicurezza e distribuire le applicazioni, il tutto in pochi minuti.
Metti in funzione gli iPhone e gli Android del tuo team in pochi minuti con una registrazione semplice e automatizzata.
Avvia la protezione fin dal primo giorno con policy preconfigurate che seguono le best practice del settore, senza alcun bisogno di competenze IT.
Controlla i dispositivi, aggiorna le impostazioni e condividi le app da una semplice dashboard utilizzabile da chiunque.
Aggiungi nuovi dispositivi e funzionalità ogni volta che ne hai bisogno, senza tempi di inattività o ulteriori operazioni.
|Dettagli
Browser supportati
IBM MaaS360 Fast Start supporta la versione corrente e anche le ultime due versioni (a eccezione di Internet Explorer) dei seguenti browser:
Informazioni sull'agente iOS
IBM MaaS360 Fast Start per iOS 15.0+
Informazioni sull'agente Android
IBM MaaS360 Fast Start per Android 7.0+