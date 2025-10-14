IBM MaaS360 Fast Start

Trasforma il tuo business con una soluzione MDM pronta per il futuro

Acquista ora
Due colleghi parlano mentre guardano un tablet

Mobile device management semplice e intuitivo

IBM® MaaS360 Fast Start è progettato appositamente per le piccole e medie imprese. Questa soluzione di mobile device management (MDM) offre un'esperienza semplificata e intuitiva per integrare rapidamente telefoni e tablet iOS e Android, applicare le impostazioni di sicurezza e distribuire le applicazioni, il tutto in pochi minuti.

 Leggi il prospetto informativo della soluzione
Configurazione rapida, senza mal di testa

Metti in funzione gli iPhone e gli Android del tuo team in pochi minuti con una registrazione semplice e automatizzata.
Sicurezza integrata di cui ti puoi fidare

Avvia la protezione fin dal primo giorno con policy preconfigurate che seguono le best practice del settore, senza alcun bisogno di competenze IT.
Facile da gestire, facile da ampliare

Controlla i dispositivi, aggiorna le impostazioni e condividi le app da una semplice dashboard utilizzabile da chiunque.
Scala insieme al tuo business

Aggiungi nuovi dispositivi e funzionalità ogni volta che ne hai bisogno, senza tempi di inattività o ulteriori operazioni.

Abbraccia il futuro dell'MDM

Illustrazione di uno schermo digitale che mostra una serratura
Scopri cosa può fare IBM MaaS360 Fast Start per la tua azienda
  • Implementazione zero-touch: i dispositivi vengono registrati automaticamente quando gli utenti iniziano a utilizzarli
  • Sicurezza e gestione dei dispositivi: ai dispositivi vengono applicate le configurazioni di sicurezza di base essenziali.
  • Distribuzione delle app: distribuisci, con un solo passaggio, le app acquistate in grandi volumi
  • Accesso alle risorse enterprise: per facilitare l'accesso degli utenti a wifi, VPN ed e-mail
  • Supporto remoto: blocca, localizza e cancella i dispositivi
  • Ampio supporto per dispositivi e app: cellulari o tablet iOS e Android, oltre alle app di Apple Store e Google Play

Configurazione facile in 3 fasi

Schermata del prodotto IBM MaaS360 FastStart
Aggiungi rapidamente dispositivi con la configurazione guidata

Fast Start semplifica la configurazione con passaggi guidati per iOS e Android, un chiaro tracker dei progressi e video di supporto integrati, così da fare funzionare rapidamente i dispositivi senza bisogno di competenze IT.
Schermata del prodotto IBM MaaS360 FastStart
Personalizza le impostazioni di sicurezza con facilità

Seleziona il tuo livello di sicurezza tra profili di sicurezza predefiniti di base, intermedi e avanzati che offrono una facile esperienza utente per l'accesso alle risorse VPN, wifi ed e-mail e che possono essere modificati come desideri.  
Schermata del prodotto IBM MaaS360 FastStart
Distribuzione delle app ottimale per tutti i dispositivi

Ottieni facilmente le app giuste su ogni dispositivo con un clic: semplici da gestire, implementate automaticamente e pronte all'istante per i nuovi dispositivi.  
Schermata del prodotto IBM MaaS360 FastStart
Aggiungi rapidamente dispositivi con la configurazione guidata

Fast Start semplifica la configurazione con passaggi guidati per iOS e Android, un chiaro tracker dei progressi e video di supporto integrati, così da fare funzionare rapidamente i dispositivi senza bisogno di competenze IT.
Schermata del prodotto IBM MaaS360 FastStart
Personalizza le impostazioni di sicurezza con facilità

Seleziona il tuo livello di sicurezza tra profili di sicurezza predefiniti di base, intermedi e avanzati che offrono una facile esperienza utente per l'accesso alle risorse VPN, wifi ed e-mail e che possono essere modificati come desideri.  
Schermata del prodotto IBM MaaS360 FastStart
Distribuzione delle app ottimale per tutti i dispositivi

Ottieni facilmente le app giuste su ogni dispositivo con un clic: semplici da gestire, implementate automaticamente e pronte all'istante per i nuovi dispositivi.  

Requisiti di sistema

Dettagli  

Browser supportati

 

IBM MaaS360 Fast Start supporta la versione corrente e anche le ultime due versioni (a eccezione di Internet Explorer) dei seguenti browser:

  • Google Chrome - 127
  • Firefox - 126
  • Safari - 17
  • Opera - 53
  • Microsoft Edge - 105

Informazioni sull'agente iOS

 

IBM MaaS360 Fast Start per iOS 15.0+

 

Informazioni sull'agente Android

 

IBM MaaS360 Fast Start per Android 7.0+

 

Fasi successive
Acquista ora
Continua a esplorare Documentazione Supporto Partner Risorse Community