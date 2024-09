IBM LTO 9 Tape Drive

Oltre al backup, LTO 9 Tape Drive è progettato per aiutare la tua azienda a gestire le crescenti esigenze di dati dei moderni casi d'uso su nastro come cloud, Internet delle cose e archivio di file attivo. Fornendo una capacità di archiviazione fisica fino a 45 TB per cartuccia (con compressione 2,5:1), LTO 9 Tape Drive è un'eccellente soluzione di archiviazione su nastro per le aziende di medie dimensioni che richiedono backup e archiviazione dei dati a basso costo.