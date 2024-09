Garantisci la compatibilità con le unità nastro e i prodotti di automazione LTO Ultrium 7 dei fornitori. Riduci i rischi legati agli investimenti nei data storage, con una tecnologia a nastro basata su standard aperti. Inoltre, una nuova funzione di inizializzazione consente di utilizzare le nuove cartucce LTO di settima generazione come cartucce di supporto LTO-8 di tipo M pronte per essere inizializzate in loco per aumentare la capacità da 6 TB a 9 TB.