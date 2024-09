Cosa puoi fare

Riduco il consumo energetico e le emissioni di carbonio In questo video, scoprirai come la migrazione di un'applicazione da x86 a IBM LinuxONE Emperor 4 apporta grandi benefici in termini di sostenibilità. Vari strumenti e dashboard offrono una proof of concept per la visualizzazione di questi risultati. Esplorare la migrazione pratica da x86 a LinuxONE