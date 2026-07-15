Lightwell

Riduci i rischi legati al software open source con una correzione delle vulnerabilità convalidata e di livello aziendale.

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Cos'è Lightwell?

Lightwell estende il modello comprovato di manutenzione open source enterprise di Red Hat, offrendo accesso a correzioni di sicurezza e misure di mitigazione ben oltre il tradizionale ambito dei suoi prodotti.

Supportato da una forza globale di oltre 20.000 ingegneri dedicati, Lightwell definisce un nuovo modello per identificare, convalidare e correggere le vulnerabilità nel software open source.

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Due dipendenti che lavorano su laptop.
Notizie
notizie
Un datore di lavoro che lavora in una sala server
IBM Security Services aiuta le aziende a rendere operativo Lightwell e a rafforzare la cyber resilience
IBM Security Services aiuta le organizzazioni a individuare, stabilire le priorità e ridurre i rischi della supply chain del software open source, creando le basi necessarie per adottare e utilizzare appieno il valore delle funzionalità di correzione delle vulnerabilità open source basate su AI di Lightwell.
notizie
Donna che scrive sulla lavagna
IBM e Red Hat investono 5 miliardi di dollari per ridefinire il futuro dell’open source nell’era dell’AI
Project Lightwell crea un punto di riferimento aziendale affidabile per il software open source, con un nuovo modello basato su AI per proteggere la supply chain del software
notizie
Diversi datori di lavoro impegnati a lavorare
IBM, Red Hat e Palo Alto Networks ampliano il progetto Lightwell per aiutare le organizzazioni a rispondere alle vulnerabilità del software
La collaborazione combina la scoperta delle vulnerabilità, il virtual patching e la correzione del software per aiutare le organizzazioni a ridurre il tempo che intercorre tra l’identificazione di una vulnerabilità e l’adozione delle protezioni necessarie.

La sfida della correzione basata su AI

Le applicazioni moderne dipendono da supply chain open source profonde e interconnesse. La maggior parte delle aziende non riesce a tenere il passo con il volume, la complessità e la velocità dei rischi. La scoperta delle vulnerabilità basate su AI sta aumentando il volume e la velocità di individuazione delle CVE, ampliando un divario di correzione già insostenibile.
581 I codebase sottoposti ad audit contengono in media 581 vulnerabilità1

Riflette il crescente volume di vulnerabilità software divulgate pubblicamente.

 >90% Più del 90% delle aziende Fortune 500 si affida a OSS2

Il software open source è alla base della moderna infrastruttura aziendale.

 3.900 Quasi 3.900 vulnerabilità identificate 3

Il modello Mythos Preview ha identificato quasi 3.900 vulnerabilità ad alta o critica gravità nel solo software open source.

Come funziona Lightwell

Correggere le vulnerabilità senza interrompere la produzione

Lightwell è progettato per risolvere uno dei problemi più complessi del software enterprise: correggere le vulnerabilità senza compromettere ciò che è già in produzione.

Lightwell è strutturato come un abbonamento annuale. Include l’attuale modello Lightwell Network e il modello Lightwell Clearinghouse Premier per clienti selezionati nei settori delle infrastrutture critiche, con piani per una versione futura più ampia.

I clienti accedono alle correzioni di Lightwell tramite i repository Lightwell e le integrano nei processi di build esistenti, insieme ai repository open source pubblici che utilizzano oggi.
Persona che usa un laptop in una sala di controllo
Soluzioni attuali Lightwell Network

Lightwell Network offre un accesso annuale e consolidato alle correzioni e alle misure di mitigazione di sicurezza di Lightwell per le vulnerabilità open source idonee, supportando la correzione nell’intero ecosistema applicativo man mano che la copertura aumenta. I clienti accedono al registro Lightwell attraverso i workflow di distribuzione del software esistenti.

 Lightwell Clearinghouse Premier

Lightwell Clearinghouse Premier rappresenta il nostro impegno più ampio per proteggere la supply chain del software open source in tutti i settori, a partire da infrastrutture critiche selezionate negli Stati Uniti.

Lightwell Clearinghouse Premier offre tutti i benefici di Lightwell Network, oltre all’accesso a report sulle vulnerabilità e alla correzione per versioni specifiche dei pacchetti dei membri, alla verifica di vulnerabilità nuove e alla gestione delle relative divulgazioni.

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Lavorare insieme per proteggere la tua azienda e il software open source

Salvaguardare la supply chain open source richiede un ecosistema che estenda queste correzioni a pipeline di sviluppo attive. Lightwell è supportato da un ecosistema solido e in continua crescita di partner tecnologici e di implementazione.

Collaborando con i leader del settore, Lightwell offre una vera difesa orchestrata, consentendo l’aggiornamento simultaneo delle regole di rete, degli ambienti cloud e delle pipeline di distribuzione quando una correzione è disponibile.
Due persone esaminano un tablet mentre un’altra persona lavora al computer in un ufficio tecnologico con server sullo sfondo

Copertura full stack

Lightwell combina una copertura completa della supply chain del software con l’ingegneria potenziata dall’AI e una profonda competenza nell’open source, per offrire una sicurezza affidabile e pronta per le aziende su scala globale. L’attenzione iniziale dell’ecosistema è rivolta a Maven/Java, dove i settori regolamentati hanno la maggiore necessità di correzioni per versioni specifiche, con un’espansione pianificata verso PyPI, npm, Go e altri ambienti.
Copertura completa del software open source

Il supporto si estende oltre l’infrastruttura all’intera supply chain del software, includendo ecosistemi linguistici come Java, piattaforme di dati e streaming come Kafka, strumenti di build e framework di AI, nonché le dipendenze transitive integrate nelle applicazioni enterprise.

 20.000 ingegneri con tecnologia AI

Un team globale lavora insieme a strumenti avanzati di AI per fornire co-manutenzione a monte, analisi e prioritizzazione delle vulnerabilità, patching sicuro, hardening delle dipendenze, ingegneria delle release e distribuzione affidabile di pacchetti pronti per la produzione.

 Modello di sicurezza dall’origine alla produzione

Lightwell collega le community open source a monte con gli ambienti enterprise a valle, contribuendo con le correzioni a monte affinché il software sia pronto per l’uso aziendale senza frammentazioni né ritardi.

Servizi di sicurezza per Lightwell

Creare la visibilità necessaria per stabilire una solida base per Lightwell.

IBM Security Services aiuta le organizzazioni a individuare vulnerabilità, configurazioni errate, lacune nei controlli e dipendenze nascoste nell’intera infrastruttura, nelle applicazioni, nelle identità, nei dati e negli ambienti cloud. Creando una visione chiara del rischio attuale, le organizzazioni possono adottare Lightwell con il contesto necessario per ottenere risultati concreti.

Vista di un momento di discussione di una riunione di gruppo in un ufficio moderno.

Affronta le criticità più importanti prima che diventino ostacoli alla trasformazione.

IBM Security Services aiuta le organizzazioni a stabilire le priorità e correggere le vulnerabilità, colmare le lacune nei controlli e ridurre il rischio informatico attraverso strategie di correzione basate sul rischio. Questo lavoro fondamentale migliora il livello di sicurezza e prepara l’ambiente a una gestione del rischio più avanzata e continua tramite Lightwell.

Un operatore tecnico della sala di monitoraggio osserva la stabilità del sistema. È circondato da schermi che mostrano dati tecnici.

Costruire i controlli e la governance necessari per il successo a lungo termine.

IBM aiuta le organizzazioni a rafforzare la sicurezza di identità, reti, applicazioni, dati e ambienti cloud attraverso strategie di hardening, segmentazione, governance e difesa. Queste funzionalità creano la solida base di sicurezza necessaria per utilizzare appieno il valore di Lightwell.

Un gruppo di pericolosi hacker utilizza un potente computer per spiare il governo. Violazione di sicurezza.

Maturare i processi di sicurezza e migliorare la preparazione dell’organizzazione..  

IBM Security Services aiuta le organizzazioni a migliorare la visibilità, rafforzare i processi operativi, convalidare le funzionalità di sicurezza e allineare i team su una strategia di sicurezza coerente. Questa preparazione consente alle organizzazioni di accelerare l’adozione e ottenere più rapidamente valore da Lightwell.

Difesa del Regno Unito - operatore militare che monitora le informazioni sul campo di battaglia in una sala di controllo con schermi e display, concetto di esercito e sicurezza del futuro

Prepararsi alla nuova generazione di rischio informatico e resilienza.

IBM aiuta le organizzazioni a modernizzare le operazioni di sicurezza attraverso insight basati su AI, automazione e pratiche di sicurezza avanzate. Creando le persone, i processi e le tecnologie necessari per operare in un panorama delle minacce sempre più basato su AI, le organizzazioni sono meglio posizionate per utilizzare appieno le funzionalità di Lightwell.

Uomo che lavora con diversi schermi

Inizia da dove ti trovi con l’AI Cyber Resilience Diagnostic per Lightwell

Lo sforzo necessario per prepararsi a Lightwell può essere significativo. Possiamo aiutarti con un approccio personalizzato che tenga conto della tua situazione attuale e degli obiettivi che devi raggiungere.

L’AI Cyber Resilience Diagnostic ti aiuta ad avviare il percorso verso la trasformazione. Inizia con una valutazione esplorativa di 2 settimane e ottieni una prioritizzazione dell’esposizione al rischio che mappa la tua reale superficie di attacco, attiva le protezioni contro le esposizioni più critiche e fornisce al tuo team un playbook di correzione e un framework per la validazione continua.

 Maggiori informazioni
Proteggi la supply chain del software

Con Lightwell, la tua organizzazione può ridurre gli arretrati di vulnerabilità, correggere le CVE senza dover effettuare aggiornamenti forzati e mantenere la stabilità negli ambienti certificati.  

Fornisci patch firmate e pronte per la produzione con SLA definiti, contribuendo al contempo con le correzioni a monte per rafforzare l’intero ecosistema.

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