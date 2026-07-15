Lightwell combina una copertura completa della supply chain del software con l’ingegneria potenziata dall’AI e una profonda competenza nell’open source, per offrire una sicurezza affidabile e pronta per le aziende su scala globale. L’attenzione iniziale dell’ecosistema è rivolta a Maven/Java, dove i settori regolamentati hanno la maggiore necessità di correzioni per versioni specifiche, con un’espansione pianificata verso PyPI, npm, Go e altri ambienti.