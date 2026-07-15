Riduci i rischi legati al software open source con una correzione delle vulnerabilità convalidata e di livello aziendale.
Lightwell estende il modello comprovato di manutenzione open source enterprise di Red Hat, offrendo accesso a correzioni di sicurezza e misure di mitigazione ben oltre il tradizionale ambito dei suoi prodotti.
Supportato da una forza globale di oltre 20.000 ingegneri dedicati, Lightwell definisce un nuovo modello per identificare, convalidare e correggere le vulnerabilità nel software open source.
Le applicazioni moderne dipendono da supply chain open source profonde e interconnesse. La maggior parte delle aziende non riesce a tenere il passo con il volume, la complessità e la velocità dei rischi. La scoperta delle vulnerabilità basate su AI sta aumentando il volume e la velocità di individuazione delle CVE, ampliando un divario di correzione già insostenibile.
Riflette il crescente volume di vulnerabilità software divulgate pubblicamente.
Il software open source è alla base della moderna infrastruttura aziendale.
Il modello Mythos Preview ha identificato quasi 3.900 vulnerabilità ad alta o critica gravità nel solo software open source.
Lightwell Network offre un accesso annuale e consolidato alle correzioni e alle misure di mitigazione di sicurezza di Lightwell per le vulnerabilità open source idonee, supportando la correzione nell’intero ecosistema applicativo man mano che la copertura aumenta. I clienti accedono al registro Lightwell attraverso i workflow di distribuzione del software esistenti.
Lightwell Clearinghouse Premier rappresenta il nostro impegno più ampio per proteggere la supply chain del software open source in tutti i settori, a partire da infrastrutture critiche selezionate negli Stati Uniti.
Lightwell Clearinghouse Premier offre tutti i benefici di Lightwell Network, oltre all’accesso a report sulle vulnerabilità e alla correzione per versioni specifiche dei pacchetti dei membri, alla verifica di vulnerabilità nuove e alla gestione delle relative divulgazioni.
Lightwell combina una copertura completa della supply chain del software con l’ingegneria potenziata dall’AI e una profonda competenza nell’open source, per offrire una sicurezza affidabile e pronta per le aziende su scala globale. L’attenzione iniziale dell’ecosistema è rivolta a Maven/Java, dove i settori regolamentati hanno la maggiore necessità di correzioni per versioni specifiche, con un’espansione pianificata verso PyPI, npm, Go e altri ambienti.
Il supporto si estende oltre l’infrastruttura all’intera supply chain del software, includendo ecosistemi linguistici come Java, piattaforme di dati e streaming come Kafka, strumenti di build e framework di AI, nonché le dipendenze transitive integrate nelle applicazioni enterprise.
Un team globale lavora insieme a strumenti avanzati di AI per fornire co-manutenzione a monte, analisi e prioritizzazione delle vulnerabilità, patching sicuro, hardening delle dipendenze, ingegneria delle release e distribuzione affidabile di pacchetti pronti per la produzione.
Lightwell collega le community open source a monte con gli ambienti enterprise a valle, contribuendo con le correzioni a monte affinché il software sia pronto per l’uso aziendale senza frammentazioni né ritardi.
Creare la visibilità necessaria per stabilire una solida base per Lightwell.
IBM Security Services aiuta le organizzazioni a individuare vulnerabilità, configurazioni errate, lacune nei controlli e dipendenze nascoste nell’intera infrastruttura, nelle applicazioni, nelle identità, nei dati e negli ambienti cloud. Creando una visione chiara del rischio attuale, le organizzazioni possono adottare Lightwell con il contesto necessario per ottenere risultati concreti.
Affronta le criticità più importanti prima che diventino ostacoli alla trasformazione.
IBM Security Services aiuta le organizzazioni a stabilire le priorità e correggere le vulnerabilità, colmare le lacune nei controlli e ridurre il rischio informatico attraverso strategie di correzione basate sul rischio. Questo lavoro fondamentale migliora il livello di sicurezza e prepara l’ambiente a una gestione del rischio più avanzata e continua tramite Lightwell.
Costruire i controlli e la governance necessari per il successo a lungo termine.
IBM aiuta le organizzazioni a rafforzare la sicurezza di identità, reti, applicazioni, dati e ambienti cloud attraverso strategie di hardening, segmentazione, governance e difesa. Queste funzionalità creano la solida base di sicurezza necessaria per utilizzare appieno il valore di Lightwell.
Maturare i processi di sicurezza e migliorare la preparazione dell’organizzazione..
IBM Security Services aiuta le organizzazioni a migliorare la visibilità, rafforzare i processi operativi, convalidare le funzionalità di sicurezza e allineare i team su una strategia di sicurezza coerente. Questa preparazione consente alle organizzazioni di accelerare l’adozione e ottenere più rapidamente valore da Lightwell.
Prepararsi alla nuova generazione di rischio informatico e resilienza.
IBM aiuta le organizzazioni a modernizzare le operazioni di sicurezza attraverso insight basati su AI, automazione e pratiche di sicurezza avanzate. Creando le persone, i processi e le tecnologie necessari per operare in un panorama delle minacce sempre più basato su AI, le organizzazioni sono meglio posizionate per utilizzare appieno le funzionalità di Lightwell.
Lo sforzo necessario per prepararsi a Lightwell può essere significativo. Possiamo aiutarti con un approccio personalizzato che tenga conto della tua situazione attuale e degli obiettivi che devi raggiungere.
L’AI Cyber Resilience Diagnostic ti aiuta ad avviare il percorso verso la trasformazione. Inizia con una valutazione esplorativa di 2 settimane e ottieni una prioritizzazione dell’esposizione al rischio che mappa la tua reale superficie di attacco, attiva le protezioni contro le esposizioni più critiche e fornisce al tuo team un playbook di correzione e un framework per la validazione continua.
Con Lightwell, la tua organizzazione può ridurre gli arretrati di vulnerabilità, correggere le CVE senza dover effettuare aggiornamenti forzati e mantenere la stabilità negli ambienti certificati.
Fornisci patch firmate e pronte per la produzione con SLA definiti, contribuendo al contempo con le correzioni a monte per rafforzare l’intero ecosistema.