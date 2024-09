Se stai eseguendo la migrazione dei dati dal tuo database IBM PureData System for Analytics (Netezza), è necessario innanzitutto estrarre localmente una tabella del database in un file CSV utilizzando "lift extract".Quindi, sarà possibile trasferire il file di dati CSV nell'area di destinazione di IBM Db2 Warehouse on Cloud utilizzando "lift put".L'area di destinazione di IBM Db2 Warehouse on Cloud è un volume preassegnato utilizzato per il caricamento e lo scratch dei dati.Infine, verrà caricato il file di dati CSV caricato nel motore utilizzando "lift load".Una volta completato il caricamento, è possibile eliminare il file dei dati utilizzando "lift rm".

Se stai migrando una serie di file CSV, dovrai seguire una procedura simile a quella precedente.Inizierai trasferendo i tuoi file di dati CSV nell'area di destinazione Db2 Warehouse on Cloud utilizzando "lift put".L'area di destinazione Db2 Warehouse on Cloud è un volume preassegnato utilizzato per il caricamento e lo scratch dei dati.Infine, verrà caricato il file di dati CSV caricato nel motore utilizzando "lift load".Una volta completato il caricamento, è possibile eliminare il file dei dati utilizzando "lift rm".