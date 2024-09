Blog

Non lasciare che la tua pipeline di dati si esaurisca Scopri l'osservabilità dei dati e scopri perché IBM ha acquisito Databand.ai, un fornitore leader di soluzioni di osservabilità dei dati.

Leggi

L'AI come risorsa contro l'inquinamento marino Scopri come il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente utilizza la tecnologia IBM per unificare e analizzare i dati relativi all’inquinamento globale dei mari e velocizzare la pulizia delle spiagge.

Leggi

Conosci la storia completa dei tuoi dati? Scopri perché IBM e MANTA hanno sviluppato MANTA Automated Data Lineage per IBM Cloud Pak for Data con lo scopo di gestire le sfide relative alla provenienza dei dati.

Leggi

Perché ti serve un catalogo dati per l’apprendimento automatico Apprendi come un catalogo per l’apprendimento automatico sia in grado di assicurare una solida governance e, in ultima analisi, dati business-ready attendibili.

Leggi

Dalla conformità dei dati all’innovazione Scopri come i tuoi interventi per proteggere e mettere in sicurezza i dati migliorino le tue capacità di prendere decisioni basate sui dati.

Leggi

Monetizza i dati con DataOps Scopri tre strategie per usare le prassi DataOps e favorire nuovi utili o ridurre i costi.

Leggi

Il percorso DataOps di Standard Bank Il responsabile della gestione dati di Standard Bank descrive il suo percorso DataOps e i vantaggi riscontrati.

Leggi

La forza di un fondamento DataOps Scopri quanto siano state efficaci le prassi DataOps nel preparare Standard Bank al superamento delle sfide di resilienza aziendale.

Leggi