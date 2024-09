VictorOps (link esterno a ibm.com) è un software di risposta agli incidenti che allinea la gestione dei log, il monitoraggio, gli strumenti di chat e altro ancora, fornendo un singolo pannello di controllo sullo stato del sistema. VictorOps automatizza l'invio degli avvisi per far ricevere l'avviso giusto, alla persona giusta, al momento giusto. Instana offre funzionalità avanzate di gestione e monitoraggio dell'infrastruttura e delle applicazioni come:

Rilevamento continuo e automatico delle modifiche all'infrastruttura

Strumentazione automatica, senza riavvio, del codice dei linguaggi di programmazione

Visualizzazione delle dipendenze dei servizi

Tracciamento end-to-end del 100% delle richieste su tutti i sistemi

Monitoraggio della qualità delle applicazioni e dei servizi

Instana si integra perfettamente con VictorOps per automatizzare le notifiche degli incidenti basate sulle chiamate. Instana ha programmato oltre 200 firme di integrità accurate, insieme all'analisi automatica della causa principale che fornisce sofisticate capacità di generazione di avvisi fin dal primo giorno. Questi eventi di avviso possono essere indirizzati in modo selettivo a vari canali di messaggistica come e-mail, Microsoft Teams e Slack. Questa funzionalità di instradamento di base funziona bene per i piccoli team, ma quando si tratta di strutture organizzative grandi e complesse, è necessario un instradamento su chiamata più sfumato. Per questi ambienti si è provveduto a integrare Instana con la piattaforma avanzata di instradamento degli eventi di VictorOps