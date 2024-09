Una volta distribuito, l'agente Instana individua automaticamente tutte le istanze dell'applicazione Scala in esecuzione, quindi distribuisce e configura il sensore Scala Monitoring di Instana senza alcuno sforzo manuale, nonché sensori aggiuntivi per le tecnologie utilizzate nelle applicazioni Java in esecuzione all'interno di JVM. La base di conoscenza accurata di Instana è in grado di individuare le metriche delle prestazioni rilevanti da raccogliere, e in che modo raccoglierle. Per monitorare lo stato dei servizi Java, vengono raccolte anche metriche aggiuntive. Dal momento che la configurazione automatica di Instana raccoglie tutte le informazioni pertinenti, il monitoraggio delle istanze Java è estremamente semplice.

Per determinare lo stato complessivo del servizio, il sensore di monitoraggio Scala raccoglie anche i KPI nell'ambiente di esecuzione JVM monitorato per determinarne lo stato di salute.

Con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale (IA) e delle firme di integrità della base di conoscenza curata, Instana rileva automaticamente i problemi relativi alle singole istanze JVM e agli incidenti di servizio. In base alla gravità, Instana automatizza l'escalation degli incidenti e l'identificazione delle cause primarie, aiutandoti a risolvere i problemi prima che coinvolgano gli utenti.