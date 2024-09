Instana monitora gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI, Key Performance Indicators) a livello di singolo componente e applicazione per ciascuna istanza. I KPI di Redis vengono utilizzati per monitorare in tempo reale lo stato di ogni istanza e cluster. I KPI del servizio vengono utilizzati per acquisire una comprensione comprensiva delle prestazioni di Redis nell'ambito dell'applicazione.

Instana utilizza l'Intelligenza Artificiale (IA),inclusa l'analisi statistica avanzata, le regole della base di conoscenza specifiche per Redis e l'apprendimento automatico applicato, per comprendere in tempo reale lo stato di integrità di ogni istanza e cluster Redis.