Instana raccoglie automaticamente le metriche delle prestazioni e i dati di configurazione di PostgreSQL, consentendo a DevOps, DBA o amministratori di sistema di garantire che ogni istanza PostgreSQL sia configurata in modo ottimale e funzioni come previsto. Sebbene l'ottimizzazione riguardi l'intera gamma di metriche di PostgreSQL, l'attenzione è rivolta in particolare alle funzionalità di archiviazione e servizio di richiesta.

Essendo un database, PostgreSQL deve essere in grado di elaborare in modo sicuro le richieste di dati, ordinando e memorizzando in modo efficiente i dati inviati al database. La misurazione di queste funzionalità include queste metriche tipiche:

Transazioni

Percentuale di accessi riusciti alla cache

Conflitti in standby

Per maggiori dettagli, consulta la documentazione su Instana.