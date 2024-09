Instana WebLogic Monitoring inizia con le informazioni di configurazione della piattaforma e gli indicatori di prestazione chiave (KPI), utilizzati per determinare la salute complessiva dell'istanza della piattaforma. Tutte le dipendenze tra i componenti delle applicazioni distribuite vengono scoperte e mappate e le transazioni vengono tracciate in tutta l'infrastruttura. Infine, Instana include la visibilità a livello di codice per aiutare a determinare la causa principale dei problemi e rilevare i difetti di programmazione.

Per aiutare a comprendere e controllare gli ambienti WebLogic, Instana applica l'automazione e l'intelligenza artificiale al monitoraggio WebLogic, tra cui il rilevamento predittivo dei problemi e l'analisi delle cause primaria assistita dall'IA. Instana riduce la necessità di competenze specifiche di WebLogic (e competenze Java) all'interno del team operativo.