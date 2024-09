Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE ) è un cluster di Kubernetes in hosting (IAAS – Infrastructure As A Service) fornito da Oracle e altamente integrabile con altre offerte Oracle Cloud. Come per altri motori Kubernetes come Google Kubernetes Engine, Red Hat OpenShift o Azure AKS, il monitoraggio completo OKE di Instana include la possibilità di monitorare il sistema Kubernetes, i contenitori orchestrati, l'infrastruttura e le applicazioni in esecuzione su OKE.

Per aiutare a ottimizzare le prestazioni delle applicazioni OKE e automatizzare i flussi di lavoro di gestione delle prestazioni, il monitoraggio automatico di Kubernetes di Instana (link esterno ibm.com) non si limita a fornire semplici metriche ma offre funzionalità complete di monitoraggio di cloud, Kubernetes, infrastrutture, applicazioni e servizi:

Rilevamento dei nodi Kubernetes e dei servizi distribuiti

Strumentazione e tracciamento automatico del codice per Java, Node, .NET e altri 7 linguaggi

Mappatura automatica delle dipendenze tra applicazioni, servizi, contenitori, cluster Kubernetes e host fisici o virtuali

Tracciamento di tutte le richieste end-to-end su tutti i sistemi e servizi

Monitoraggio dell'integrità di applicazioni, servizi, infrastrutture, Kubernetes e cloud

Il monitoraggio completo di un'infrastruttura Kubernetes fornita da Oracle richiede la visibilità delle prestazioni degli host virtuali, dei pod in esecuzione, dei contenitori e dell'orchestrazione, nonché delle applicazioni e dei servizi distribuiti sul cluster.

Instana è il modo più rapido e semplice per monitorare Oracle Container Engine per Kubernetes in tutto lo stack e fornire informazioni complete sulle applicazioni. L'agente Instana rileva automaticamente tutte le istanze Kubernetes e le tecnologie di servizio utilizzate, configura i sensori di monitoraggio necessari e inizia subito a tracciare le applicazioni e le richieste. Non è richiesto il riavvio. Instana determina automaticamente anche lo stato del cluster OKE.