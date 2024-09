Il monitoraggio di Oracle Database fa parte della soluzione automatizzata di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni di Instana.

Quando l'agente Instana viene distribuito in un'infrastruttura contenente Oracle Database, rileva automaticamente la tecnologia, ma Instana non è in grado di fornire il monitoraggio automatico di Oracle per motivi di licenza (perché il jar del driver non può essere distribuito da nessuno tranne Oracle). Dopo aver scaricato e posizionato il file jar del driver, l'unica ulteriore configurazione richiesta consiste nel fornire le credenziali e impostare le autorizzazioni DB per accedere alle informazioni di monitoraggio di Oracle Database.