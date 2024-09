L'agente Instana identifica automaticamente tutte le istanze OpenLDAP in esecuzione, quindi distribuisce e configura automaticamente il sensore di monitoraggio OpenLDAP di Instana. La base di conoscenza accurata di Instana è in grado di identificare quali sono le metriche delle prestazioni rilevanti che devono essere raccolte, e in quale modo raccoglierle. Per comprendere lo stato di integrità di OpenLDAP, le metriche raccolte vengono analizzate per trovare aumenti o cali improvvisi. Dal momento che la configurazione automatica di Instana raccoglie tutte le informazioni pertinenti su domini e servizi, il monitoraggio delle istanze OpenLDAP è estremamente semplice.

Per determinare l'integrità complessiva dell'infrastruttura, Instana raccoglie KPI sull'ambiente monitorato e sui sistemi dipendenti per determinarne lo stato di integrità.

Con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale (IA) e delle firme di integrità della base di conoscenza curata, Instana rileva automaticamente i problemi relativi alle singole istanze OpenLDAP e agli incidenti di servizio. In base alla gravità, Instana automatizza l'escalation degli incidenti e l'identificazione delle cause primarie, aiutandoti a risolvere i problemi prima che coinvolgano gli utenti.