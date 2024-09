MongoDB è un programma database NoSQL open source che può funzionare come un file system, orientato verso formati di dati semi-strutturati come documenti basati su testo, ad esempio i file JSON. In quanto archivio dati, dispone di una serie di funzionalità chiave integrate, tra cui query ad hoc, replica e bilanciamento del carico. Per ottenere queste funzionalità, MongoDB utilizza strumenti preesistenti come JavaScript, MapReduce e sharding. Il monitoraggio di MongoDB di Instana include il rilevamento automatico dell'infrastruttura, la mappatura delle applicazioni e la configurazione del monitoraggio.