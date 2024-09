Monitoraggio di Microsoft .NET

Microsoft .Net (link esterno a ibm.com) è un framework software che integra il codice sorgente scritto e il software applicativo utilizzando due componenti principali: Framework Class Library (FCL) e Common Language Runtime (CLR). È in grado di accettare più linguaggi di programmazione, convertendoli tutti in Common Intermediate Language prima di eseguirli. Instana consente il monitoraggio di .Net per diverse orchestrazioni a livello di codice e librerie di classe, nonché le integrazioni con tutte le applicazioni in esecuzione nel framework.