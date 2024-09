Il monitoraggio di MariaDB fa parte della soluzione automatizzata di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni di Instana.

Quando l'agente Instana viene distribuito in un'infrastruttura contenente MariaDB, rileva automaticamente la tecnologia e si configura per monitorare MariaDB insieme ai dati di configurazione e alle metriche delle prestazioni. L'unica configurazione richiesta consiste nel fornire le credenziali e impostare le autorizzazioni DB per accedere alle informazioni di monitoraggio di MariaDB.