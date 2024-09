Una volta implementato, l'agente Instana identifica automaticamente tutti i nodi Marathon in esecuzione e le applicazioni orchestrate, quindi distribuisce e configura automaticamente il sensore di monitoraggio Marathon di Instana. Grazie alla sua base di conoscenze, Instana conosce le metriche prestazionali rilevanti e sa come raccoglierle. Per monitorare lo stato di salute delle applicazioni e dei servizi orchestrati da Marathon, vengono raccolte anche altre metriche. Dal momento che la configurazione automatica di Instana raccoglie tutte le informazioni pertinenti, il monitoraggio dei cluster di Marathon non potrebbe essere più semplice.

I sensori di monitoraggio di Instana raccolgono anche metriche sull'ambiente monitorato, sulle macchine fisiche o virtuali e sui sistemi operativi per determinare lo stato generale del servizio.

Con le firme di integrità Instana rileva automaticamente i problemi con i singoli nodi Marathon e apre gli incidenti di servizio. Escalation degli incidenti e identificazione della causa principale, in base alla gravità e attivata dall'intelligenza artificiale (AI) di Instana, che ti aiuta a risolvere i problemi prima che influenzino gli utenti.