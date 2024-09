Come si legge su GitHub (link esterno a ibm.com), “LXC è incentrato sui contenitori di sistema. Ovvero, contenitori che offrono un ambiente il più simile possibile a quello di una macchina virtuale, ma senza le spese generali che derivano dall'esecuzione di un kernel separato e dalla simulazione dell'intero hardware." LXC ottiene questo risultato attraverso una combinazione di funzioni di sicurezza del kernel, controllo degli accessi obbligatorio e gruppi di controllo. Il monitoraggio di un ambiente LXC e delle applicazioni in esecuzione sui contenitori richiede la capacità di capire in che modo i diversi componenti delle applicazioni vengono eseguiti in un ambiente LXC.

Come nel caso di tutte le applicazioni basate su contenitori, la gestione di applicazioni basate su LXC richiede una visibilità delle prestazioni a livello di host, contenitore, componente e codice. Instana offre il modo più rapido e semplice per rilevare e monitorare le applicazioni LXC. Dopo una rapida installazione dell'agente Instana nell'host virtuale o fisico, l'agente rileva automaticamente tutti i contenitori e i componenti software in esecuzione nell'ambiente, distribuisce tutti i sensori di monitoraggio appropriati e inizia a tracciare ogni richiesta dell'applicazione end-to-end. Inoltre, Instana determina automaticamente lo stato delle applicazioni e dei relativi componenti.