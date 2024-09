Instana AutoProfile è un profiler di prestazioni in ambito produttivo costruito per ambienti di produzione e di sviluppo. Offre agli sviluppatori una visione continua e cronologica a livello di codice delle prestazioni delle applicazioni essenziale per localizzare CPU, allocazione della memoria e aree critiche di I/O nonché colli di bottiglia della latenza. Metriche di runtime e profili di monitoraggio degli errori inclusi completano l'analisi delle prestazioni. Scopri di più leggendo la documentazione di AutoProfile di Instana.