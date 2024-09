Precedentemente noto come MQ Series, IBM MQ è un sistema di messaggistica di grado aziendale utilizzato per trasferire dati tra i servizi delle applicazioni attraverso un middleware di accodamento con diverse modalità operative: punto a punto, pubblica-sottoscrivi e trasferimento file. Inoltre, consente alle applicazioni di inoltrare messaggi a molti sottoscrittori tramite multicast.IBM MQ Monitoring richiede la capacità di identificare qualsiasi istanza IBM MQ, raccogliere informazioni sulle prestazioni dalla piattaforma e dati sulle code e sui gestori code.

Con MQ, se un messaggio non può essere consegnato immediatamente, viene messo al sicuro in una coda, dove resta in attesa fino a quando non può essere garantita la consegna. IBM MQ funge da ammortizzatore tra le applicazioni in ambienti di messaggistica asincrona. In caso di interruzione della rete o dell'applicazione, trattiene i messaggi in code speciali fino a quando il sistema non torna a funzionare correttamente.

Visualizzazione dell'architettura pub/sub per gentile concessione del sito web per sviluppatori IBM MQ