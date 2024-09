Il monitoraggio di Hadoop YARN fa parte della soluzione automatizzata di monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni di Instana.

Quando l'agente Instana viene distribuito in un'infrastruttura contenente Hadoop YARN, rileva automaticamente la tecnologia e si configura per monitorare Hadoop YARN insieme ai dati di configurazione e alle metriche delle prestazioni. Non è richiesta alcuna installazione o configurazione umana.