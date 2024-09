AWS Fargate Monitoring è fondamentalmente diverso dal monitoraggio di un tipico ambiente cloud computing o applicativo. AWS Fargate non consente la distribuzione degli agenti sull'host effettivo, come avviene in genere per scopi di monitoraggio. Per monitorare le applicazioni e i servizi all'interno dei contenitori su AWS Fargate, l'agente deve essere integrato nell'immagine del contenitore.

Per rispondere alle varie sfide del monitoraggio di AWS Fargate, Instana sta sfruttando le conoscenze acquisite con la nostra tecnologia di monitoraggio AWS Lambda, leader del settore.Instana raccoglie una traccia distribuita per ogni richiesta di ogni attività ECS.Il tracciamento distribuito di Instana viene facilmente incorporato nell'immagine Docker in fase di compilazione, assicurando che non ci siano mai applicazioni non monitorate.Le tracce sono correlate tra cluster ECS, Amazon EC2, AWS Lambda, AWS Fargate e qualsiasi altra tecnologia monitorata da Instana, in modo da avere sempre una visione completa di ogni richiesta di applicazione.Ogni traccia è inoltre resa visualizzabile e ricercabile con Unbounded Analytics di Instana.



Instana AWS Fargate Monitoring offre le seguenti funzionalità: