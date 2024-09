L'agente Instana rileverà automaticamente la presenza di Dropwizard e installerà il sensore insieme a quelli per JVM e il sistema operativo host. Se è eseguito in un contenitore, viene installato anche il sensore Docker. Questo livello di automazione riduce l'impegno richiesto al team operativo per impostare e mantenere il monitoraggio. Inizia rapidamente a inviare dati di misurazione con il minor impegno lavorativo possibile.

Dropwizard fornisce una propria API di metrica, e il sensore rileva automaticamente tutti i misuratori e i contatori dichiarati.